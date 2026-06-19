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Yozgat'ta tarihi eser nitelikli obje ve silahlar ele geçirildi

Yozgat'ta tarihi eser nitelikli obje ve silahlar ele geçirildi
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Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliğinde taşlar, ruhsatsız silahlar ve dedektör gibi malzemeler ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde tarihi eser ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarihi eser kaçakçılığı yaptığı ve ruhsatsız silah bulundurduğu belirlenen adreslere operasyon gerçekleştirdi.

Yasadışı kazı yaptıkları belirlenen Ö.Y. S.Y. Y.Y. isimli 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda; dedektör, boşluk bulma çubukları, tabanca, av tüfeği, kuru sıkı tabancalar, çeşitli çaplarda fişekler, pala ve tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen taşlar ele geçirildi.

Şüphelilerin Jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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