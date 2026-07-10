Yozgat'ta tarihi eser nitelikli objeler ele geçirildi

Yozgat'ın Çekerek ilçesinde tarihi eser nitelikli objeler ele geçirildi.

Çekerek İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar sonucu Çekerek ilçesinde ikamet eden M.A. isimli bir şüphelinin, elinde tarihi eser niteliği taşıyan objeler bulundurduğu bilgisine ulaşıldı.

Şüphelinin ikametinde yapılan aramada; 100 sikke, 1 haç, 1 adet küçük kuş heykeli, 1 mühür, 3 yüzük parçası, 5 ok ucu, 6 tarihi obje, 1metal arama dedektörü ile 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Şüphelinin Jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı