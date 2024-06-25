Yozgat'ta Tarihi Eser Operasyonu: 379 Adet Eser Ele Geçirildi

Yozgat'ta jandarma ekiplerince durdurulan şüpheli araçtan 379 adet tarihi eser ele geçirildi.

Sarıkaya ilçesinde bir araçta tarihi eser bulunduğu ihbarını alan ekipler, harekete geçti. Jandarma ekiplerince durdurulan araçta yapılan aramada 330 adet Roma Dönemine ait sikke ve 49 adet altın obje ele geçirildi.

Araç sürücüsü M.T. gözaltına alınırken ele geçirilen tarihi eserler müze müdürlüğüne teslim edildi. - YOZGAT