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Yozgat'ta tarihi eser nitelikli objeler ele geçirildi

Yozgat'ta tarihi eser nitelikli objeler ele geçirildi
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Yozgat'ın Yerköy ilçesinde jandarma ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda çok sayıda tarihi eser niteliğinde obje ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor.

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde tarihi eser niteliğinde objeler ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, T.S.'nin evinde tarihi eser nitelikli objeler bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Evde yapılan aramalarda; dedektör, 269 sikke, 2 adet mühür, 26 adet yüzük, 49 adet tarihi obje olmak üzere çok sayıda tarihi eser nitelikli malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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