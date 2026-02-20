Yozgat'ta meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı

Yozgat'ta takla atan otomobilde 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Sarıhacılı mevkiinde meydana geldi. Sürücü İ. K. idaresindeki 06 DGJ 947 kamyonet seyir halindeyken, yolun buzlu olması sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine emniyet, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücü İ. K. ve yolcu H. K. hafif yaralandı. Yaralılar Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı