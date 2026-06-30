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Takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı
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Yozgat'ın Yerköy ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Kazada sürücü ve bir yolcu hafif yaralandı.

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde takla atan otomobilde 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Yerköy ilçesi Yukarıelmahacılı köyü mevkiinde meydana geldi. H.Ö. idaresindeki 34 DPC 029 plakalı Hyundai marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkarak takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücü ve yolcu M.M. hafif yaralı olarak Yerköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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