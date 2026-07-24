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Yozgat’ta 1400 litre sağlıksız yağ ele geçirildi

Yozgat’ta 1400 litre sağlıksız yağ ele geçirildi
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Yozgat'ta emniyet ekiplerinin durdurduğu otomobilde bin 400 litre kayıt dışı ve sağlıksız yemeklik sıvı yağ bulundu. Şüpheli A.S.'nin marketlere sahte yağ satarak piyasayı 10 milyon lira dolandırdığı ve 10 dosyadan arandığı belirlendi.

Yozgat'ta düzenlenen operasyonda kayıt dışı ve sağlıksız bin 400 litre yemeklik sıvı yağ ele geçirildi.

Yozgat Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kontrol noktasında şüphelenerek durdurduğu otomobilde insan sağlığına zararlı kaçak yağ bulundu. Şüpheli A.S. nin marketleri dolaşarak önce orijinal yağ gösterdiği daha sonra insan sağlığına zararlı olan yaklaşık 2 ton yağ sattığı ve piyasayı 10 milyon lira dolandırdığı tespit edildi.

Şüphelinin ayrıca 10 dosyadan aranması bulunduğu öğrenildi. Hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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