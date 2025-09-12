Haberler

Yozgat'ta Rekor Miktarda Makaron Ele Geçirildi


Yozgat'ın Sorgun ilçesinde emniyet ekiplerinin yaptığı operasyonda 6 milyon 800 bin adet makaron ele geçirildi. İki şüpheli yakalandı.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde rekor sayıda makaron ele geçirildi.

Yozgat Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele kapsamında yaptığı operasyonda Sorgun ilçesinde 6 milyon 800 bin adet makaraon ele geçirildi.

Olayda 2 şüpheli yakalanarak hakkında yasal işlem başlatıldı. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
