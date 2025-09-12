Yozgat'ta Rekor Miktarda Makaron Ele Geçirildi
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde emniyet ekiplerinin yaptığı operasyonda 6 milyon 800 bin adet makaron ele geçirildi. İki şüpheli yakalandı.
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde rekor sayıda makaron ele geçirildi.
Yozgat Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele kapsamında yaptığı operasyonda Sorgun ilçesinde 6 milyon 800 bin adet makaraon ele geçirildi.
Olayda 2 şüpheli yakalanarak hakkında yasal işlem başlatıldı. - YOZGAT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa