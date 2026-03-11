Yozgat'ta okul müdürünü darbeden saldırgan tutuklandı

Yozgat'ta okul müdürünü darbeden zanlı tutuklandı.

İddialara göre, Cumhuriyet Ortaokulu bahçesinde arkadaşlarıyla tartışan kız öğrenciyi zemin katta bulunan memur odasına çağıran Okul Müdürü Fatih Bilir, öğrenciyi uyardı. Öğrenci, bir yakınını arayarak şikayet etti. Bunun üzerine okula gelen öğrencinin yakını, okul müdürüyle görüşmek istediğini söyleyerek, ikinci kata çıktı. Müdür, odasına giren öğrenci velisine "Hoş geldin" diyerek kapıya doğru yöneldiği sırada veli, müdürün suratına kafa atarak darbetti. İhbar üzerine okula gelen polis saldırganı yakaladı. Gözaltına alınan zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı