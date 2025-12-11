Haberler

Yerköy'de uyuşturucu operasyonu

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde düzenlenen narkotik operasyonunda, 55 gram metamfetamin, sentetik kannabinoid hammaddesi ve çeşitli uyuşturucu kullanım düzeneği ele geçirildi. Operasyon sonucunda bir kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Yerköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla Yerköy'de bir adrese operasyon düzenlendi. Edinilen bilgilere göre, ekipler tarafından bir ikamette yapılan aramada çeşitli uyuşturucu maddeler ile uyuşturucu kullanımına yönelik düzenekler ele geçirildi. Aramada 55,46 gram metamfetamin, 9,67 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 8 adet sentetik ecza, Uyuşturucu kullanımında kullanılan bir pürmüz, 2 adet pipe, 2 adet kova düzeneği ele geçirildi.

Operasyon kapsamında bir kişi gözaltına alındı. Şüpheli hakkında Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti suçundan işlem başlatıldığı, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - YOZGAT

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
