Yerköy'de uyuşturucu operasyonu

Yozgat'ta düzenlenen narkotik operasyonunda uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Yerköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla Yerköy'de bir adrese operasyon düzenlendi. Edinilen bilgilere göre, ekipler tarafından bir ikamette yapılan aramada çeşitli uyuşturucu maddeler ile uyuşturucu kullanımına yönelik düzenekler ele geçirildi. Aramada 55,46 gram metamfetamin, 9,67 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 8 adet sentetik ecza, Uyuşturucu kullanımında kullanılan bir pürmüz, 2 adet pipe, 2 adet kova düzeneği ele geçirildi.

Operasyon kapsamında bir kişi gözaltına alındı. Şüpheli hakkında Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti suçundan işlem başlatıldığı, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - YOZGAT