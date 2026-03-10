Yozgat'ta bin 750 gram esrar ele geçirildi

Yozgat Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda bin 750 gram esrar elegeçirildi.

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Şefaatli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışmalarda, A.A isimli şüphelinin kullanımında olan kent merkezinde 2 ikamet, Şefaatli İlçesinde bulunan Karalar Köyündeki 1 ikamet olmak üzere 3 ikamette eş zamanlı aramalar gerçekleştirdi.

Aramalarda bin 750 gr. Esrar, hassas terazi,1 adet Ruhsatsız Tabanca, 55 adet 9,19 mm. fişek ele geçirildi.

Şüpheli A.A. ve S.A. hakkında işlem başlatılarak gözaltına alındıkları öğrenildi. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı