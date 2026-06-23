Yozgat'ta kayıp vatandaş bulundu
Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde mantar toplamak için evinden çıkan 85 yaşındaki İ.K., jandarma ve AFAD ekiplerinin 3 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda yaptığı arama sonucu sağ olarak bulundu. Sağlık durumu iyi olan yaşlı adam ailesine teslim edildi.
Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde kayıp olarak aranan vatandaş sağ olarak bulundu.
Akdağmadeni ilçesine bağlı Davutlu köyünde yaşayan 85 yaşındaki İ.K. dün sabah 11.00 sularında evinden mantar toplamak üzere çıktı. İ.K. dan bir süre haber alamayan yakınları yetkililerden yardım istedi.
Bölgede, jandarma ve AFAD ekipleri arama çalışması başlattı. Köyün çevresi ve arazide arama çalışması yapan ekipler, yaşlı adamı 3 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda buldu.
Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen İ.K, ailesine sağ sağlim teslim edildi. - YOZGAT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı