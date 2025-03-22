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Yozgat'ta Mahsur Kalan Tıra Jandarma Müdahale Etti

Yozgat'ta Mahsur Kalan Tıra Jandarma Müdahale Etti
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Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan bir tır, jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde mahsur kalan tırın yardımına Jandarma koştu.

Boğazlıyan'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle, Dereçepni Köyü mevkiinde, seyahat halindeki tır yoğun kar yağışı ve buzlanmaya bağlı olarak kara saplandı. Tır sürücüsünün 112'den yardım talebinde bulunması üzerine Boğazlıyan Jandarma Komutanlığı ekipleri tırı mahsur kaldığı yerden kurtardı. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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