Üye Girişi
Haberler
Yangın faciasına ilişkin soruşturmada Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener tutuklandı

Yangın faciası soruşturmasında Belediye Başkan Yardımcısı tutuklandı
Trump, sınır dışı ettiği göçmenleri kabul etmeyen Kolombiya'ya yaptırım uygulayacak

O ülkenin son hamlesi Trump'ı çok kızdırdı! ABD'den yaptırım kararı
Trump, ABD'nin Grönland'ın kontrolünü ele geçireceğini söyledi

Trump'ın Grönland ısrarı sürüyor! "Kontrolü ele geçireceğiz"
Mehmet Uçum'dan 'Kürt sorunu' çıkışı: Mesele olmaktan çıktı, konuya dönüştü

Mehmet Uçum'dan 'Kürt sorunu' çıkışı

Yozgat'ta kontrolden çıkan otomobil üst geçide çarptı: 4 yaralı

Yozgat'ta kontrolden çıkan otomobil üst geçide çarptı: 4 yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yozgat'ta kontrolden çıkan otomobilin üst geçide çarptığı kazada 4 kişi yaralandı.

Yozgat'ta kontrolden çıkan otomobilin üst geçide çarptığı kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. O.İ. (20) idaresindeki 19 EK 825 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, Ankara istikametinden şehir merkezine giderken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile kontrolden çıkarak Şehit Mahmut Turan Üst Geçidi'nin ayağına çarpıp yan yattı. Sürücü O.İ. ile araçta bulunan D.C.K., H.S. ve H.C.Ş. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Avrupa'da zirveye oturdu
img

Halil Umut Meler için bomba iddia
img

"Yapı" ve Galatasaray için ortalığı karıştıracak sözler
Korku dolu anlar! Sivas'ta hastanede patlama: Kimyasal gaz sızdı

Kimyasal gaz sızdı! Sivas'ta hastanede patlama
İlginç Mourinho detayı: Bunu kariyerinde ikinci kez yaşadı

Bunu kariyerinde ikinci kez yaşadı
Sudan'daki dron saldırısına Türkiye'den kınama

Sudan'daki dron katliamına Türkiye'den sert tepki
Yanan otelin aşçısının anlattıkları tüyleri diken diken etti: Ölmediğime pişmanım

Yanan otelin aşçısının anlattıkları tüyleri diken diken etti
18 günde büyük değişim! Son seçim anketinden CHP birinci parti çıktı

18 günde tüm hesaplar değişti! Son seçim anketinde büyük sürpriz
Tarihin en uzun eve dönüş kuyruğu

Tarihin en uzun eve dönüş kuyruğu

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.