Yozgat'ta Kenevir ve Tabanca Mermisi Ele Geçirildi

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmada 14 kök kenevir ve tabanca mermisi ele geçirildi.

Akdağmadeni Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Akdağmadeni ilçesine bağlı bir köyünde ikamet eden (H.D.) ve (İ.G.) isimli şüpheli şahısların evlerine operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda, 1 adet akü. 14 kök kenevir bitkisi, 25 adet tabanca mermisi, ve 20 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan (H.D.) ve (İ.G.) isimli şüpheli şahıs hakkında adli işlemler devam ediyor. - YOZGAT