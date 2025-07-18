Yozgat'ta Kenevir Operasyonu: 40 Kök Ele Geçirildi
Şefaatli ilçesinde yapılan operasyonda, 40 kök kenevir bitkisi ile birlikte 25 gram esrar ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Yozgat'ın Şefaatli ilçesinde düzenlenen operasyonda 40 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Şefaatli İlçe Jandarma Komutanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Yaylapınar Mahallesi'nde bir evde kenevir bitkisi yetiştirildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Adrese baskın yapan ekipler, 40 kök kenevir bitkisi, 25 gram esrar ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi hakkında adli tahkikat başlatıldı. - YOZGAT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa