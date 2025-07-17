Yozgat'ta Kayıp Alzheimer Hastası İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Yozgat'ın Aydıncık ilçesindeki kayıp vatandaşı arama çalışmaları dördüncü gününde devam ediyor.

Aydıncık ilçesi Baştürk Köyünde ikamet eden Alzheimer hastası 95 yaşındaki Durak Ünal'ı arama çalışmaları sürüyor. Arama çalışmalarının dördüncü gününde arama çalışmalarına AFAD'ın yanı sıra, çevre illerden destek veren Jandarma ekipleri, MEB AKUB personeli ile bölgeyi tanıyan köy halkıda katıldı. 4 gün süren arama çalışmaları henüz sonuç vermedi, Ünal'dan her hangi bir ize rastlanılamadı. - YOZGAT