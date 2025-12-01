Yozgat'ta Kaybolan Zihinsel Engelli Vatandaş Jandarma Tarafından Bulundu
Yozgat'ın Kadışehri ilçesinde kaybolan zihinsel engelli M.A., Jandarma ekiplerinin yaptığı aramalar sonucunda bulundu ve ailesine teslim edildi.
Yozgat'ın Kadışehri ilçesinde kaybolan vatandaş, Jandarma ekipleri tarafından bulundu.
Edinilen bilgiye göre Kadışehri'nde ikamet eden zihinsel engelli M.A. kayboldu. Durumu yeğeni B.A., Jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma Asayiş ekiplerinin yaptığı aramalar sonucunda kayıp vatandaş bulunarak ailesine teslim edildi.
Aile, Jandarma ekiplerine yardımlarından dolayı teşekkür etti. - YOZGAT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa