Yozgat'ta kaçak kazı yapan 7 kişi yakalandı

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde kaçak kazı yapan 7 kişi yakalandı.

Yerköy İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Saray köyünde Y.Ö.'ye ait evin bahçesinde tarihi eser ve altın bulmak üzere kaçak kazı yapılacağı bilgisini alarak harekete geçti. Jandarma ekipleri olay yerinde aramalar gerçekleştirdi. Ekipler, 2 dedektör, 4 çubuk, 2 kürek, kazma, makara sistemi, ip, el feneri ve 2 kova ele geçirdi.

Şüpheli 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı