Yozgat'ta kaçak kazı yapanlar fotokapana yakalandı

Yozgat'ta kaçak kazı yapan şahıslar suçüstü yakalandı.

Olay Çekerek ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Çekerek İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube ekipleri, kaçak kazı yapılacağı bilgisini aldı. Bölgeye fotokapan yerleştirildi. Söz konusu alanda hareketlilik fark edilmesi üzerine harekete geçen ekipler Y.V. E.K. ve A.K. isimli şahısları yakaladı. Jeneratör, kürek, kırıcı delici hilti, hilti ucu, kazma ve 15 metre uzatma kablosu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 zanlının Jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - YOZGAT