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Yozgat'ta Jandarma Kaçak Tütün Operasyonu Düzenledi

Yozgat'ta Jandarma Kaçak Tütün Operasyonu Düzenledi
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Yozgat'ın Sorgun ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda jandarma ekipleri, 19 bin 800 makaron, 6 bin 600 boş makaron ve diğer malzemelere el koydu.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde alınan istihbaratı değerlendiren Jandarma ekipleri kaçak tütün ve makaron ele geçirdi.

Sorgun ilçe Jandarma Komutanlığı, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İ.E. isimli şahsın kaçak tütün bulundurduğu bilgisi alındı. Düzenlenen operasyonda 19 bin 800 makaron, 6 bin 600 boş makaron, 2 kilo nargile kömürü, 1 makaron sarma makinası ele geçirildi. - YOZGAT

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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