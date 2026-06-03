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Kavşakta 2 otomobil çarpıştı, 7 kişi yaralandı

Kavşakta 2 otomobil çarpıştı, 7 kişi yaralandı
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Yozgat'ın Boğazlıyan-Sarıkaya kavşağında iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Yozgat'ta meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Boğazlıyan-Sarıkaya kavşakta meydana geldi. P.Ö. idaresindeki 06 JZ 007 plakalı otomobil, Sarıkaya istikametinden Boğazlıyan istikametine seyir halindeyken 66 NH 840 plakalı M.E. idaresindeki Hyundai marka otomobille çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, emniyet ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler de dahil toplan 7 kişi yaralandı. Yaralıların 6'sının Boğazlıyan Devlet Hastanesi'ne, birinin ise Yozgat Şehir Hastanesi'ne sevk edildiği ve hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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