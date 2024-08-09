Yozgat'ta hırsızlık suçundan aranan firari yakalandı
Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 4 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı.
Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 4 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı.
Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalarda hırsızlık suçundan aranması bulunan E.P.'nin Akdağmadeni ilçesinde bulunduğu bilgisine ulaştı. Hakkında kesinleşmiş 4 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari, yapılan çalışmalar sonucu Arslanlı köyünde yakalandı. Firari, jandarmadaki işlemlerinin ardından Akdağmadeni Kapalı Cezaevi İnfaz Kurumuna teslim edildi. - YOZGAT