Yozgat'ta Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı
Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde, 'Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' suçundan aranan O.T. isimli şahıs yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı.
Akdağmadeni İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda 'Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' suçundan 1520 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan O.T. isimli şahıs yakalandı.
Edinilen bilgiye göre gözaltına alınan O.T. isimli şahıs, tutuklanarak Akdağmadeni Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - YOZGAT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa