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Yozgat'ta Huzur Uygulaması: 325 Kişi Sorgulandı, 2 Aranan Şahıs Yakalandı

Yozgat'ta Huzur Uygulaması: 325 Kişi Sorgulandı, 2 Aranan Şahıs Yakalandı
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Yozgat'ın Sorgun ilçesinde gerçekleştirilen 'Huzur Uygulaması'nda 15 ekip ve 50 personel görev aldı. Uygulamada 325 kişi ve 28 araç sorgulanırken, 7 iş yeri denetlendi. Aranan 2 kişi ile dilencilik yapan 2 kişi yakalanırken, ehliyetsiz ve kasksız motosiklet kullanan 2 sürücüye toplam 43 bin lira ceza kesildi.

Yozgat'ta düzenlenen 'Huzur Uygulaması' kapsamında 325 kişi sorgulandı.

Yozgat Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Sorgun ilçesinde gerçekleştirdiği uygulamaya 15 ekip 50 personel katıldı.

325 kişi ve 28 araç sorgulanırken 7 adet umuma açık iş yeri denetlendi. Aranan 2 kişi ve dilencilik yapan 2 kişi de yakalandı.

2 motosiklet sürücüsüne ehliyetsiz ve kasksız sürüşten dolayı toplam 43 bin lira cezai işlem uygulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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