Yozgat'ta Huzur Uygulaması: 325 Kişi Sorgulandı, 2 Aranan Şahıs Yakalandı

Yozgat'ta düzenlenen 'Huzur Uygulaması' kapsamında 325 kişi sorgulandı.

Yozgat Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Sorgun ilçesinde gerçekleştirdiği uygulamaya 15 ekip 50 personel katıldı.

325 kişi ve 28 araç sorgulanırken 7 adet umuma açık iş yeri denetlendi. Aranan 2 kişi ve dilencilik yapan 2 kişi de yakalandı.

2 motosiklet sürücüsüne ehliyetsiz ve kasksız sürüşten dolayı toplam 43 bin lira cezai işlem uygulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı