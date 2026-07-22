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Sosyal medya paylaşımları ele verdi, drift atan sürücülere toplam 280 bin lira ceza kesildi

Sosyal medya paylaşımları ele verdi, drift atan sürücülere toplam 280 bin lira ceza kesildi
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Yozgat Divanlı YHT durağında drift yapan iki sürücü, görüntüleri sosyal medyada paylaşınca jandarma tarafından tespit edildi. Toplam 280 bin lira para cezası kesilirken sürücü belgelerine 60 gün el konuldu.

Yozgat'ta drift atan iki sürücüye toplam 280 bin lira ceza kesildi.

Divanlı Yüksek Hızlı Tren durağı mevkiinde iki araç sürücüsü drift attığı görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Bu durum üzerine harekete geçen Yozgat Jandarma Komutanlığı ekipleri iki sürücüyü tespit etti. İki sürücüye toplam 280 bin lira tutarında ceza kesilirken sürücü belgelerine ise 60 gün süreyle el konuldu. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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