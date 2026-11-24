Yozgat'ta aracın bagajında 5 kilo 600 gram esrar bulundu, şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Yozgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerinin kent merkezindeki uyuşturucuyla mücadele kontrollerinde şüphe üzerine durdurulan otomobilin bagajında 5 kilo 600 gram esrar bulundu. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yozgat'ta şüphe üzerine durdurulan otomobilin bagaj kısmında 5 kilo 600 gram esrar ele geçirildi.
Yozgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde uyuşturucu ile mücadeleye yönelik kontroller gerçekleştirdi. Kontrollerde durumundan şüphelenilen A.İ.Ö.'nün otomobili durdurularak arandı. Emniyet ekiplerinin dikkatinden kaçmayan otomobilin bagaj kısmında 5 kilo 600 gram esrar ele geçirildi.
Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı