Yozgat'ta Alkollü Sürücüye Cezai İşlem

Yozgat'ta alkollü olarak trafiğe çıkan sürücüye cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Sorgun İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin durdurduğu aracın sürücü V.M.'ye alkol testi yapıldı. Sürücünün 2.31 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Sürücüye 9 bin 267 lira idari para cezası uygulanarak sürücü belgesine de 6 ay süre ile geçici olarak el konuldu. - YOZGAT