Yozgat'ta 95 Yaşındaki Alzheimer Hastası İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor
Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde kaybolan 95 yaşındaki Alzheimer hastası Durak Ünal'ı arama çalışmaları beşinci günde de sürüyor. Çalışmalara AFAD, Jandarma ve köy halkı katılıyor, ancak henüz bir ize ulaşılamadı.
Yozgat'ın Aydıncık ilçesindeki kaybolan vatandaşı arama çalışmaları beşinci gününde devam ediyor. Arama çalışmalarında dron da kullanılıyor.
Aydıncık ilçesi Baştürk Köyünde ikamet eden Alzheimer hastası 95 yaşındaki Durak Ünal'ı arama çalışmaları sürüyor. Arama çalışmalarının beşinci gününde arama çalışmalarına çevre illerden katılan AFAD ekiplerinin yanı sıra, Jandarma, MEB AKUB personeli ile bölgeyi tanıyan köy halkıda katılıyor. 5 gün süren arama çalışmaları henüz sonuç vermezken Ünal'dan her hangi bir ize rastlanılamadı. - YOZGAT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa