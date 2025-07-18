Yozgat'ta 95 Yaşındaki Alzheimer Hastası İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Yozgat'ın Aydıncık ilçesindeki kaybolan vatandaşı arama çalışmaları beşinci gününde devam ediyor. Arama çalışmalarında dron da kullanılıyor.

Aydıncık ilçesi Baştürk Köyünde ikamet eden Alzheimer hastası 95 yaşındaki Durak Ünal'ı arama çalışmaları sürüyor. Arama çalışmalarının beşinci gününde arama çalışmalarına çevre illerden katılan AFAD ekiplerinin yanı sıra, Jandarma, MEB AKUB personeli ile bölgeyi tanıyan köy halkıda katılıyor. 5 gün süren arama çalışmaları henüz sonuç vermezken Ünal'dan her hangi bir ize rastlanılamadı. - YOZGAT