Yozgat'ta 63 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Yozgat'ta 63 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.

Akdağmadeni Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan dün firar eden H.İ.K. ile ilgili olarak Yozgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde firari hükümlünün yakalanmasına yönelik çalışmalar yapıldı.

'Bina eklentileri içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan 63 yıl 4 ay 22 gün olmak üzere toplam 54 dosyada kaydı bulunan firari hükümlünün otogar istikametinden Yerköy istikametine gittiği tespit edildi.

Seyir halindeki otomobil ekiplerce durdurularak firari hükümlü yakalandı. Firari hükümlü adli işlemlerin ardından Yozgat 1 No'lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü'ne teslim edildi. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı