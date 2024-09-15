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Yozgat'ta 30 Ay Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Yakalandı

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Yozgat'ta şantaj ve cinsel taciz suçlarından toplamda 30 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan B.G., jandarma ekiplerince Saraykent ilçesinde yakalandı. Gözaltına alınan B.G. cezaevine gönderildi.

Yozgat'ta şantaj ve cinsel taciz suçlarından 30 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari, jandarma ekiplerince yakalandı.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışma çerçevesinde şantaj suçundan 12 ay, cinsel taciz suçundan ise 18 ay olmak üzere toplamda 30 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan B.G.'yi Saraykent ilçesinde yakaladı. Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma doğrultusunda gözaltına alınan B.G. jandarmadaki işlemlerinin ardından Akdağmadeni K1 Tipi Cezaevine teslim edildi. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Saraykent Jandarma yozgat

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