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Yozgat'ta Kaçak Tütün Operasyonu

Yozgat'ta Kaçak Tütün Operasyonu
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Yozgat'ın Yerköy ilçesinde bir iş yerine düzenlenen operasyonda 3 bin 560 dolu makaron, 12 bin boş makaron, 40 kg kıyılmış tütün ve çeşitli kaçak tütün mamulleri ele geçirildi. Şüpheli B.K. hakkında işlem başlatıldı.

Yozgat'ta düzenlenen operasyonda çeşitli kaçak tütün mamulleri ele geçirildi.

Yerköy İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Yerköy ilçesinde operasyon düzenlendi. İlçede faaliyet gösteren bir iş yerinde kaçak tütün mamulleri olduğu bilgisi üzerine harekete geçen ekipler, B.K. isimli şüpheliye ait iş yerinde aramalar gerçekleştirdi. Aramalarda 3 bin 560 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 12 bin adet boş makaron, sigara sarma makinesi, 2 adet elektronik sigara, 4 bin 537 adet boş sigara kutusu ve 40 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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