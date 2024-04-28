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Yozgat İl Jandarma Komutanlığı 19 Kişiyi Yakaladı

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Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde 19 kişiyi yakaladı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 16-28 Nisan tarihleri arasında aranan şahısların yakalanmasına yönelik il ve ilçelerde çalışma yürüttü. Hırsızlık suçundan 15'er yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Ş.O Yenifakılı ilçesinde, İ.K. ise Boğazlıyan ilçesinde yakalandı. Jandarma ekipleri merkez ve ilçelerde çeşitli suçlardan 3 ay ile 7 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 17 şahsı daha yakaladı. Yakalanan 19 şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca cezaevine gönderildi.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde 19 kişiyi yakaladı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 16-28 Nisan tarihleri arasında aranan şahısların yakalanmasına yönelik il ve ilçelerde çalışma yürüttü. Hırsızlık suçundan 15'er yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Ş.O Yenifakılı ilçesinde, İ.K. ise Boğazlıyan ilçesinde yakalandı.

Jandarma ekipleri merkez ve ilçelerde çeşitli suçlardan 3 ay ile 7 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 17 şahsı daha yakaladı. Yakalanan 19 şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca cezaevine gönderildi. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yenifakılı Boğazlıyan Jandarma Yozgat Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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