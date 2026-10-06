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Yozgat Boğazlıyan'da polis, 30 litre kaçak etil alkol ele geçirdi

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Yozgat Boğazlıyan'da polis, 30 litre kaçak etil alkol ele geçirdi
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Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen polis, aramada 30 litre kaçak etil alkol ele geçirdi. Olayla ilgili 2 kişi hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem başlatıldı.

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde polis ekipleri yaptıkları çalışmada 30 litre kaçak etil alkol ele geçirdi.

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Boğazlıyan ilçesinde belirlenen adrese operasyon yapıldı. Adreste yapılan arama sonucunda 30 litre etil alkol ele geçirildi. Çalışma kapsamında M.T. ve U.K. isimli şahıslar hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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