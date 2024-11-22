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Yozgat Açık Ceza Evi'nden Firar Eden 3 Kişi Yakalandı

Yozgat Açık Ceza Evi'nden Firar Eden 3 Kişi Yakalandı
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Yozgat'ın Yerköy ilçesinde Jandarma ekipleri, firar eden 3 kişiyi durdurup kimlik kontrolü yaptı. Kaçmaya başlayan şahıslar, yapılan takip sonucunda yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Yozgat Açık Ceza Evi'nden firar ettikleri öğrenilen 3 kişi Yerköy Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Yozgat'ın Yerköy ilçesinde Jandarma Komutanlığı ekipleri devriye gezdikleri sırada şüphelendikleri üç kişiyi durdurarak kimlik kontrolü yapmak istedi. Jandarmanın dur ihtirana uymayan ve kaçan üç kişi bölgede yapılan takip sonucunda yakalandı. yakalanan M.A. M.K. ve O.A.'nın Yozgat Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar ettikleri öğrenildi. Gözaltına alınan üç kişi çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak Yozgat Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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