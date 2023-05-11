Yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa araba böyle çarptı
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Yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa araba böyle çarptı Tekirdağ'da karşıdan karşıya geçerken hafif ticari aracın çarptığı 7 yaşındaki çocuk yaralandı.
Yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa araba böyle çarptı
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da karşıdan karşıya geçerken hafif ticari aracın çarptığı 7 yaşındaki çocuk yaralandı.
Kaza, Çorlu Cumhuriyet Meydanı Salih Omurtak Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, Atatürk Meydanı istikametine seyreden hafif ticari araç, koşarak karşıdan karşıya geçen Y.Ç. isimli yayaya çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle yere savrulan çocuk yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Y.Ç. tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Tayyar - 3. Sayfa