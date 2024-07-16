Yolun karşısına geçmeye çalışan alkollü adama otomobil böyle çarptı

BURSA - Bursa'da ayakta zor duran ve Yolun karşısına geçmek için yolun ortasına atlayan adama otomobil çarptı. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen bir adam karşıdan karşıya geçmek için yola atladı. Yolun ortasındaki adamı son anda fark eden sürücü manevra yapsa da adama çarpmaktan kaçamadı. Çevredeki vatandaşların yardım etmesi sonucu adam olay yerinden uzaklaştı. Kaza anı ise amatör kameraya yansıdı.