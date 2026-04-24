Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı
Ordu'nun Fatsa ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaya, ağır yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza, Fatsa-Aybastı karayolu Meşebükü Mahallesi'nde meydana geldi. Hakan Baş isimli vatandaş, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada Cavit U. yönetimindeki 52 AEL 266 plakalı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hakan Baş'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Emniyet güçleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ORDU