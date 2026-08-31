Haberler

Bursa'da Otomobil İki Yayaya Çarptı: 1 Ağır Yaralı

Bursa'da Otomobil İki Yayaya Çarptı: 1 Ağır Yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen iki şahsa otomobil çarptı. Kazada Beyhan T. ağır yaralanırken, Kısmet T. de yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, soruşturma başlatıldı.

Bursa'da iddiaya göre yolun karşısına geçmek isteyen iki şahıs otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, merkez Yıldırım ilçesi 11 Eylül Bulvarı Çınarönü Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Ş. yönetimindeki 06 EPT 897 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Kısmet T. ile Beyhan T.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle Beyhan T. ağır yaralanırken, Kısmet T. ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık görevlilerince hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Beyhan T.'nin durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Türkiye'nin S-400'leri için Mısır iddiası! Yunanistan alarma geçti

Atina'nın uykularını kaçıran Türkiye iddiası: Tüm dengeler değişecek
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Batman’da spor salonunda yangın: 2 ölü, 1'i ağır 9 yaralı

Spor salonunda yangın faciası! Çok sayıda ölü ve yaralı var
İstanbul derbisinde kazanan çıkmadı

Yine kaybetmedi, namağlup gidiyor!
Alacak verecek kavgası kanlı bitti: Milli antrenör Funda Bakış hayatını kaybetti

Daha nice şampiyonlar yetiştirecekti! Alacak kavgası canından etti
Denizin ortasında son mesajını kaydetti: Kaptan inadına hızlı hızlı sürdü

Denizin ortasında kaydettiği son mesajında tek bir ismi işaret etti
Savaş yeniden başladı! ABD ordusundan İran'ın Lark Adası’na saldırı

Savaş yeniden başladı! ABD ordusundan İran'a saldırı

Kardeşinin düğününe katılmayan Burak Özçivit eleştiriler üzerine fena patladı: Bizi rahat bırakın

Kardeşinin düğününe katılmamıştı: Eleştirilince fena patladı

10 gün önce ''Takımdan gönderilsin'' deniliyordu! İki maçtır takımın yıldızı oldu

10 gün önce ''Takımdan gönderilsin'' deniliyordu! İki maçtır takımın yıldızı oldu