Trump'tan Sumi kentine yönelik saldırıya tek cümlelik yorum

Trump'tan dünyayı ayağa kaldıran saldırıya tek cümlelik yorum
Deprem haritası güncellendi! İşte en güvenli 23 il

Deprem haritası güncellendi! İşte en güvenli 23 il
Narin Güran cinayetinde 15 sanık bugün hakim karşısına çıkıyor

Türkiye'nin gözü bu davada! Sanıklar adliyeye böyle getirildi
İstanbul Valiliği'nden öğretmen atamalarına ilişkin açıklama

Okulları karıştıran iddia sonrası İstanbul Valiliği'nden açıklama var

Yolun Karşısına Geçen Üniversiteli Kıza Otomobil Çarptı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl'de yolun karşısına geçmeye çalışan üniversiteli bir kız öğrenciye otomobil çarptı. Ağır yaralanan genç kız hastaneye kaldırıldı. Öğrenciler, bölgede önlemlerin arttırılmasını talep etti.

Yolun karşısına geçmeye çalışan üniversiteli kıza otomobil çarptı

BİNGÖL - Bingöl'de yolun karşısına geçmeye çalışan üniversiteli kız öğrenciye otomobil çarptı. Ağır yaralanan genç kız, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza, dün gece saatlerinde merkez Simani Mahallesi Pir Ali Öğrenci Yurdu önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolun karşısına geçmeye çalışan ismi öğrenilemeyen kız öğrenciye otomobil çarptı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı öğrenci, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası toplanan bir grup öğrenci bölgede önlemlerin arttırılmasını istedi. Aynı bölgede daha önce de benzer bir kazanın meydana geldiği ve bir kız öğrencinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET TURGUT TAYUZAK - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.