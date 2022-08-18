Son dakika haberleri | Oto yolda karşıya geçmeye çalışırken otomobil çarptı: 1 ölü

Oto yolda karşıya geçmeye çalışırken otomobil çarptı: 1 ölü

İSTANBUL - Bahçelievler, Basın Ekspres Yolunda yolun karşısına geçmeye çalışan 55 yaşlarındaki adama araba çarptı. Yaklaşık 15 metre savrulan adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Bahçelievler Basın Ekspres Çobançeşme Kavşağı havalimanı istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bakırköy istikametine giden Ü.K, idaresindeki 34 FJA 242 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan ve üzerinde kimlik çıkmayan 55 yaşlarındaki adama çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya, yaklaşık 15 metre savrulurken sürücü ise ilk şokun ardından aracı güçlükle kontrol ederek durdurdu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Ağır yaralı olan yaya, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri incelemenin ardından sürücü Ü.K'yi ifadesi alınmak üzere karakola götürdü.

Yapılan incelemenin ardından araç çekici ile kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

Yayanın savrulduğunu belirten Mustafa Poyraz isimli görgü tanığı, "Ben karşı yoldan Edirne istikametine giderken vurduğunu gördüm. Ben böyle bir şey görmedim, kaburgası falan hepsi kırıktı. Vatandaş öldü, şoförde bir şey yok" diye konuştu.