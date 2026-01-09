Yolsuzluk davasında Ekrem İmamoğlu ve diğer sanıkların tutukluluğuna devam kararı

Yolsuzluk soruşturması kapsamında görevden alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 402 kişinin tutukluluk halinin devamına karar verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İBB iddianamesi hazırlandı. İddianamede, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklu bulunduğu, 'Yolsuzluk' soruşturması tamamlandı.

2 BİN 352 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Hazırlanan iddianamede Ekrem İmamoğlu ile 105'i tutuklu 402 şüpheli yer aldı. İddianamede; İmamoğlu hakkında "örgütün kurucusu ve lideri" ifadeleri kullanılarak 142 ayrı suçtan cezalandırılması talep edildi. İmamoğlu hakkında 142 ayrı eylemden, 828 ila 2 bin 352 yıla kadar hapsi istendi.

MAHKEMEDEN TUTUKLULUĞA DEVAM KARARI

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahmekesi, 23 Mart'tan bu yana Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 401 kişinin tutukluluk halinin devamına kararı verildi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "İmamoğlu Suç Örgütü kapsamında İstanbul 40. Ağır ceza Mahkemesi nezdinde görülen kovuşturma sürecinde bugün yapılan tutukluluk incelemesinde tüm sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmiştir" ifadelerini kullandı.