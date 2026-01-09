Haberler

Yolsuzluk davasında Ekrem İmamoğlu ve diğer sanıkların tutukluluğuna devam kararı

Yolsuzluk davasında Ekrem İmamoğlu ve diğer sanıkların tutukluluğuna devam kararı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tutuklu bulunan eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve yolsuzluk davasında tutuklu bulunan diğer sanıkların tutukluluğuna devam kararı verildi.

  • İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, Ekrem İmamoğlu ve 401 kişinin tutukluluk halinin devamına karar verdi.
  • İddianamede Ekrem İmamoğlu hakkında 142 ayrı suçtan 828 ila 2.352 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 'İmamoğlu Suç Örgütü' kapsamındaki kovuşturmada tüm sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildiğini açıkladı.

Yolsuzluk soruşturması kapsamında görevden alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 402 kişinin tutukluluk halinin devamına karar verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İBB iddianamesi hazırlandı. İddianamede, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklu bulunduğu, 'Yolsuzluk' soruşturması tamamlandı.

2 BİN 352 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Hazırlanan iddianamede Ekrem İmamoğlu ile 105'i tutuklu 402 şüpheli yer aldı. İddianamede; İmamoğlu hakkında "örgütün kurucusu ve lideri" ifadeleri kullanılarak 142 ayrı suçtan cezalandırılması talep edildi. İmamoğlu hakkında 142 ayrı eylemden, 828 ila 2 bin 352 yıla kadar hapsi istendi.

MAHKEMEDEN TUTUKLULUĞA DEVAM KARARI

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahmekesi, 23 Mart'tan bu yana Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 401 kişinin tutukluluk halinin devamına kararı verildi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "İmamoğlu Suç Örgütü kapsamında İstanbul 40. Ağır ceza Mahkemesi nezdinde görülen kovuşturma sürecinde bugün yapılan tutukluluk incelemesinde tüm sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmiştir" ifadelerini kullandı.

Turan Yiğittekin
Haberler.com / 3-sayfa
YPG, operasyon öncesi sivilleri canlı kalkan yapıyor

Büyük operasyon öncesi YPG, kendisinden bekleneni yaptı
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack, Şam'a gitti

Çatışmalar şiddetleniyor! Trump'ın sağ kolu Türkiye'nin komşusunda
Bitlis'te kuduz vakası tespit edilen köy karantinaya alındı

Köy alarma geçti! Giriş çıkışlar yasaklandı, tam karantina uygulanıyor
Haberler.com
500

Yorumlar (9)

Haber Yorumlarıp46n8xrkr8:

İçeride çürü eko…

Yorum Beğen52
Yorum Beğenme68
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarırbmnv7rs97:

kanadığını yaşamdan ölmeyeceksin

yanıt10
yanıt7
Haber Yorumlarımutluw can:

normal

Yorum Beğen34
Yorum Beğenme27
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıArif İnanç:

Aksi nasıl olur ki.

yanıt11
yanıt5
Haber Yorumlarımutluw can:

normal dememin nedeni de şu. AKP nin iktidarında adalet mi bekliyorsunuz?

yanıt0
yanıt1
Haber YorumlarıVatansever:

silkeliniyor........

Yorum Beğen38
Yorum Beğenme17
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıdmm6jtzn2h:

eski İBB başkanı değil, İBB eski başkanı denir Türkçe’de

Yorum Beğen24
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla

Tüm 9 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kumar yüzünden canına kıyan öğretmenin son isteğini Sedat Peker yerine getirdi

Canına kıyan öğretmenin son isteğini Sedat Peker yerine getirdi
Kredi çekecekler dikkat! Yeni dönem başlıyor, artık yüksek puan yetmeyecek

Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! Yeni dönem resmen başlıyor
Barış Alper Yılmaz yeni ev aldı! Verdiği para öyle böyle değil

Barış Alper yeni ev aldı! Verdiği para öyle böyle değil
AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var

Emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var
Ünlü oyuncunun tarzı olay oldu

Gören dönüp bir daha baktı
Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Türkiye'deki evime de yaptıracağım

Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Evime de yaptıracağım
Kumar yüzünden canına kıyan öğretmenin son isteğini Sedat Peker yerine getirdi

Canına kıyan öğretmenin son isteğini Sedat Peker yerine getirdi
Kredi çekecekler dikkat! Yeni dönem başlıyor, artık yüksek puan yetmeyecek

Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! Yeni dönem resmen başlıyor
Barış Alper Yılmaz yeni ev aldı! Verdiği para öyle böyle değil

Barış Alper yeni ev aldı! Verdiği para öyle böyle değil