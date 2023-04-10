Yoldan hafriyat kamyonu yan yattı: 1 yaralı

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yoldan çıkarak yan yatan hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı.

Kaza, Bozkurt- Kastamonu karayolunun 4'üncü kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Recep Ali Y. (48) yönetimindeki 06 FV 5319 plakalı boş hafriyat kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak yan yattı. Kamyonda sıkışan sürücü Recep Ali Yıldırım, olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartıldı.

Yaralanan sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından sağlık ekiplerince Bozkurt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU