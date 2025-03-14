Yoldan geçen kadınlara bakıp mide bulandıran hareketler yaptı

İstanbul'daki bir otobüs durağına oturan şahsın yoldan geçen kadınlara bakıp yaptığı hareketler cep telefonu kamerasına yansıdı.

OTOBÜS DURAĞINDA SKANDAL GÖRÜNTÜLER

İstanbul'daki bir otobüs durağında skandal görüntüler kaydedildi. Otobüs durağına oturan bir genç, ellerini pantolonunun içine sokup mide bulandıran hareketler sergiledi.

UTANMADAN GÜLDÜ

Şahıs, yoldan geçen kadınlara bakıp skandal hareketine bir süre devam etti. Bununla da yetinmeyip gülen şahsı bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.