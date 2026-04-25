Yoldan çıkan tır hurdaya döndü: 1 yaralı

Burdur'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek hurdaya dönen tırda sürücü yaralandı.

Kaza, dün Isparta - Antalya Kara yolu Çamlık köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bayram S. idaresindeki 32 HY 262 plakalı tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrol çıkarak devrildi. Tırın hurdaya döndüğü kazada tır sürücüsü yaralandı. Kaza ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı