Haberler

Yoldan çıkan motosikletten düşen 1'i çocuk 3 kişi yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu'nun Tosya ilçesi D100 karayolunda yoldan çıkan motosikletten düşen sürücü, eşi ve 2 yaşındaki çocukları yaralandı.

Kaza, Kastamonu'nun Tosya ilçesi D100 karayolu Karşıyaka Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.K. (32) idaresindeki 19 AEC 535 plakalı, motosiklet sürücüsünün kontrolü kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak "v" kanala girdi. Motosikletten düşen sürücü, eşi S.K. (28) ve 2 yaşındaki çocukları S.K. yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

