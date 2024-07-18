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Daha 1 gün önce kavga etmişlerdi! Yeniden karşı karşıya gelen husumetliler demir çubuklarla birbirine girdi

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Çorum'da önceki gün alacak-verecek meselesi yüzünden iki aile arasında çıkan ve 5 kişinin yaralanması ile sonuçlanan kavga tekrar alevlendi. Yolda karşılaşan tarafların birbirine girdiği olayda bu kez de 3 kişi yaralandı.

Çorum'un Alaca ilçesinde, önceki gün alacak-verecek meselesi yüzünden iki aile arasında çıkan ve 5 kişinin yaralanması ile sonuçlanan kavga tekrar alevlenince bu kez de 3 kişi yaralandı.

ALACAK-VERECEK NEDENİYLE KARŞI KARŞIYA GELDİLER

Olay, önceki gün Günhan Mahallesi'nde meydana gelmişti. Halil Ö., Hamdi Ö. ve Abdülbaki D., Hüseyin D. arasında alacak verecek mevzundan başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmüş, vatandaşların ihbarı üzerine belirtilen adrese çok sayıda polis ekibi ve sağlık görevlileri sevk edilmişti.

Sopaların da kullanıldığı kavgada Fatma Ö., Halil Ö., Hamdi Ö. ile Abdülbaki D. ve Hüseyin D. yaralanmıştı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

DEMİR ÇUBUKLARLA BİRBİRLERİNE SALDIRDILAR

5 kişinin yaralanması ile sonuçlanan iki aile arasındaki husumet devam ederken buz kez Beşiktepe ve İsahacı köyü yolunda karşılaşan aileler arasında yine tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma kısa sürede büyüyerek yine kavgaya dönüştü. Demir çubuklar ile tahta sopalarında kullanıldığı kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu. Çıkan kavgada 2'si aynı aileden olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı.

HASTANE BAHÇESİNDE GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ

Çevredeki çiftçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşanan kavganın ardından husumetli aileler yaralılar kaldırıldığı Alaca Devlet Hastanesi'de toplanırken, İlçe Emniyet müdürlüğü ekipleri husumetli ailelerin kavgasının hastane bahçesinde de devam etmemesi için Alaca emniyet müdürlüğü ekipleri hastane çevresinde geniş güvenlik tedbiri aldılar.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Alaca Çorum Kavga 3.Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Hep Hiçlik miş:

Para için kavga etmeye değmez. Çöplerde bir kaç plastik su şisesi bulup içine soğan ekersek.. yeşil soğan yetişir ve para yerine geçer. Su arıtmasını öğrenirsek.. o-da para yerine geçer. Ben biraz kum satın aldım akvaryumculardan. Su arıtmaya çalışacam.

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