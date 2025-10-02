Yolda Doğum Yapan Manda ve Yavrusuna Otomobil Çarptı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde yolun ortasında doğum yapan manda, otomobil çarpması sonucu yavrusuyla telef oldu.

Edinilen bilgilere göre, Bağdere mevkisinde doğum yaptıktan sonra yol ortasında kalan mandaya ve yavrusuna, 01 BBV 236 plakalı otomobil çarptı. Karanlıkta meydana gelen kazada manda ve yavrusu telef oldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekibi sevk edildi. Yol trafiği kontrollü sağlanırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR