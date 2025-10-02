Haberler

Yolda Doğum Yapan Manda ve Yavrusuna Otomobil Çarptı

Yolda Doğum Yapan Manda ve Yavrusuna Otomobil Çarptı
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde yol ortasında doğum yapan manda, otomobil çarpması sonucu telef oldu. Kaza sonrası jandarma ekibi olay yerine sevk edildi ve inceleme başlatıldı.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde yolun ortasında doğum yapan manda, otomobil çarpması sonucu yavrusuyla telef oldu.

Edinilen bilgilere göre, Bağdere mevkisinde doğum yaptıktan sonra yol ortasında kalan mandaya ve yavrusuna, 01 BBV 236 plakalı otomobil çarptı. Karanlıkta meydana gelen kazada manda ve yavrusu telef oldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekibi sevk edildi. Yol trafiği kontrollü sağlanırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
