Yolda bulduğu buzağı motosikletin sepetine atıp karakola götürdü - Haberler

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Yolda bulduğu buzağı motosikletin sepetine atıp karakola götürdü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Yolda bulduğu buzağı motosikletin sepetine atıp karakola götürdü

Denizli'nin Honaz ilçesinde yolda başıboş gezen buzağıyı fark eden sürücü, onu motosikletin sepetine koyup karakola götürdü.

Denizli'nin Honaz ilçesinde yolda başıboş gezen buzağıyı fark eden sürücü, onu motosikletin sepetine koyup karakola götürdü. Sevimli hayvanın fotoğraflarını da sosyal medyada paylaşan sürücünün duyarlılığı takdir topladı.

Denizli - Ankara karayolu güzergahında motosikletiyle ilerleyen Ercan Elçi, yol üzerinde başıboş gezen buzağı fark etti. Ahırdan kaçan yaramaz hayvana çarpmamak için durup, onu muhafaza altına alan Elçi, çevrede yaptığı araştırmalara rağmen hayvanın sahibin ulaşamadı. Hayvanı korumak ve her hangi bir kazanın yaşanmaması için örnek bir davranışa imza atan Elçi, hayvanı motosikletinin sepetine bindirip Kaklık Jandarma Komutanlığının yolunu tuttu.

Buzağıyı jandarma görevlilerine teslim eden Ercan Elçi, sahibine ulaşabilmek için hayvanın fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. "Kaklık Mahallesi girişinde yolda giderken 1 adet başıboş buzağı buldum. Hayvanı Kaklık Jandarma Komutanlığına teslim ettim. Sahibi komutanlıktan alabilir" şeklinde not yazan Elçi'nin bu duyarlı davranışı büyük takdir topladı. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Denizli Kaklık 3. Sayfa Haberler

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