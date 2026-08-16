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Manavgat'ta Motosiklet Arkadan Çarptı

Manavgat'ta Motosiklet Arkadan Çarptı
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Antalya’nın Manavgat ilçesinde tali yolda hızla giderken aniden duran araca motosiklet arkadan çarptı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tali yolda hızla giderken aniden duran araca motosiklet arkadan çarptı.

Kaza; Antalya-Manavgat D-400 Karayolu Hatipler Yenimahalle tali yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gültepe'den Manavgat şehir merkezi istikametine seyir halindeki 07 BPG 771 plakalı motosiklet, D-400 Karayolundan tali yola dönen araçları görünce hızla giderken aniden duran 07 CIE 321plakalı araca arkadan çarptı. Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada yaralanan motosiklet sürücüsü kendisini iyi hissettiğini belirterek hastaneye gitmeyi kabul etmedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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